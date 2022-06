Nedelja pred začetkom dirke po Franciji je v svetu kolesarstva rezervirana za državna prvenstva. V Sloveniji je bil letos kolesarski dan v Mariboru, kjer so podelili državne naslove v vseh starostnih skupinah. Že tako skrhana udeležba v članski konkurenci, predčasno sta se nastopu odpovedala Tadej Pogačar in Primož Roglič, je tik pred začetkom dirke postala še bolj okrnjena. Zaradi novih izbruhov koronavirusa sta se nastopu odpovedala še dva slovenska potnika v Francijo Jan Tratnik in Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorious). »S ponosom sem eno leto nosil majico z državnim grbom. Z mislijo na dirko po Franciji državnega naslova ne bom branil,« se je navijačem preko socialnih omrežij opravičil branilec naslova Matej Mohorič, ki je bil sicer prvi favorit za zmago. Ob odsotnosti 27-letnika je bilo jasno, da ponovno ne bo prišlo do ubranitve naslova, kar se v času samostojne Slovenije še ni zgodilo, niti ni bilo možnosti, da bi imel kdo v žepu več kot dva naslova najboljšega v državi.

Govekar v sprintu prehitel Mezgeca

Kljub okrnjeni konkurenci je bila 167 kilometrov dolga dirka zelo zanimiva in razburljiva. Takšna, kot se za naslov najboljšega v državi spodobi. Po številnih napadih in preobratih je prvi na cilj pri Ljudskem vrtu prišel izkušeni Kristijan Koren, ki je odločilni solo napad izvedel v zadnjem krogu od desetih. Izkoristil je številčno premoč svoje ekipe, ki mu je omogočila pobeg, in se otresel vseh glavnih favoritov (Luke Mezgeca, Matevža Govekarja in Domna Novaka) ter se pri 35 letih razveselil prvega cestnega državnega naslova v karieri. Pred leti je bil najboljši že v kronometru (2007). »Ves čas smo vedeli, da smo v številčni prednosti, in iskali svoje priložnosti. Ko sem si privozil odločilno prednost, sem dal le še glavo dol in šel do konca,« je razplet dirke komentiral Kristijan Koren. »To je tisto, kar mi je še manjkalo. Marsikdo je že dvomil vame, a z Bogdanom Finkom smo pri Adrii zastavili odločno zgodbo,« je še povedal izkušeni kolesar, ki je na vrhuncu kariere kar osemkrat nastopil na dirki po Franciji. Drugo mesto je pripadlo Matevžu Govekarju, ki je s tem postal najboljši v kategoriji do 23 let. Govekar je v sprintu za drugo mesto prehitel Luko Mezgeca (BikeExchange), ki brez ekipne pomoči ni mogel upravičiti vloge favorita, ki mu je pripadla po odpovedih.

Pri dekletih na startu vse najboljše

V ženski konkurenci, ki se je na trasi merila skupaj s starejšimi mladinci, je ostalo vse po starem. Nova (stara) državna prvakinja je postala naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak. Čeprav so v ekipi pripravljali teren za Uršo Pintar (na koncu tretja), se je Bujakova najbolje znašla v ciljnem sprintu in si še tretjič v karieri nadela majico z državnim grbom. V kategoriji vseh enajstih tekmovalk se je med obe kolesarki ekipe UAE Team ADQ uvrstila Špela Kern (Massi-Tactic). »Kot ekipa smo želeli, da Urša Pintar zmaga, saj je bila močna in je dokazala, da si to zasluži. Želela sem ji pomagati, da se malo zamenjava, ampak v sprintu je nastal kaos. Malce so se zapletli, sama pa sem izkoristila, ker sem bila odprta. V zadnjih metrih je težko gledati nazaj,« je razplet dirke komentirala Eugenia Bujak, ki bo imela tudi privilegij, da bo nastopila na prvi izvedbi ženskega Toura. »Vesela sem, da bom del ekipe. Komaj čakam in upam, da tudi v ženskem kolesarstvu Slovenija dočaka kakšen lep rezultat. Realno v skupnem seštevku nimam možnosti, ker nisem 'klančarka', so pa etape, v katerih lahko lovim dober rezultat,« pa je ponovna državna prvakinja komentirala prihajajoče zgodovinsko tekmovanje.