Trije porazi in ena zmaga je manj, kot so se nadejali v slovenskem taboru pred odhodom na Filipine. Tudi zato, ker so bili močnejši za Tineta Urnauta, Dejana Vinčića in Saša Štalekarja. Toda želje so eno, realnost nekaj drugega. Delno tudi zato, ker sta prvi dve tekmi proti Franciji in Argentini izpustila Tonček Štern in Jani Kovačič, oba sta bila pozitivna na covid-19, Vinčić in Urnaut pa še vedno nista stoodstotno pripravljena.

V soboto so imeli Italijani, ki so lani v finalu evropskega prvenstva šele po hudem boju ugnali slovenske odbojkarje, lahko delo, da so vknjižili vse tri točke. Na njihovi strani so bili vsi elementi odbojkarske igre, prevladovali pa so predvsem pri servisu, dosegli so šest asov, Slovenci, ki so še enkrat več zatajili tudi pri sprejemu, nobenega. Če k temu dodamo še, da je italijanska reprezentanca uspešno zaključila 49 napadov, slovenska le 33, je končni izid toliko bolj razumljiv. »Morali smo začeti z drugačno zasedbo, kajti Urnaut še ni pripravljen, da bi lahko igral vsak dan. Prav tako nismo hoteli tvegati s Tončkom Šternom in Janijem Kovačičem, ki sta šele prišla iz karantene in sta pet dni preležala v postelji, toda vse to ne sme biti opravičilo za našo igro. Videti je bilo, kot da smo pravkar vstali iz postelje,« je bil po porazu z Italijani kritičen slovenski selektor Mark Lebedew.

Čeprav je včeraj tekmo proti Japonski začel Urnaut, v začetni postavi pa sta bila še Tonček Štern in Kovačič, si slovenski odbojkarji pohvale za igro zaslužijo le v končnici drugega niza, ko so Japonci že vodili z 22:17. Pri servisu Jana Kozamernika je Slovenija s serijo 8:0 izenačila na 1:1 v nizih, vendar se je v tretjem in četrtem ponovila zgodba iz uvodnega niza. Spet so se pojavile vse stare napake s prejšnjih tekem, za dva asa so naredili kar 19 napak pri servisu, Japonci so imeli recimo za pet asov dve napaki manj. »Za nami je težak teden. Pozitivni testi na covid so povsem spremenili način naše igre. Dejstvo je, da nismo bili najboljši, razen proti Argentini, ko smo res igrali dobro,« je pred vrnitvijo domov še dejal Lebedew. Proti Italiji sta bila najbolj učinkovita slovenska igralca Žiga Štern z 12 točkami in Rok Možič z eno manj, proti Japonski pa Možič z 20 in Tonček Štern s 16.

Slovenski odbojkarji so zdaj še bolj oddaljeni od zaključnega turnirja v Bologni, saj so šele pri treh zmagah. Če se bodo želeli uvrstiti med osem najboljših, bodo morali od 6. do 10. julija v Gdansku dobiti najmanj tri tekme, nasprotniki pa bodo Srbija, Poljska, Bolgarija in Iran.