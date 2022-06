Korošica je v Innsbrucku vpisala svojo še 50. uvrstitev na oder za zmagovalke. Pri svojih 23 letih je zbrala 33 zmag v svetovnem pokalu v športnem plezanju, s čimer je izboljšala svoj prejšnji mejnik. Toliko zmag ni osvojil še nihče v svetovnem pokalu v športnem plezanju.

To je bila njena 19. zmaga v težavnosti, 14 zmag ima še v disciplini balvani.

Uspeh Garnbretove je dopolnila druga slovenska finalistka Vita Lukan, ki je v finalu najboljše osmerice osvojila sedmo mesto. V moškem finalu najboljše osmerice, ki se bo začel po ženskem finalu, bo od Slovencev nastopil Luka Potočar.

Janja Garnbret je še na drugi tekmi v tej sezoni, na kateri je nastopila, zmagala. Tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je slavila zmago že na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju 9. aprila v Meiringenu v Švici.

Kljub potrditvi odlične balvanske forme si je v dogovoru s trenerjem Romanom Krajnikom po švicarski uverturi sezone vzela dvomesečno pavzo v svetovnem pokalu. Tega je želela izkoristiti tudi za plezanje v skali v Španiji, a v Španijo ni odpotovala, saj je po Meiringenu zbolela za covidom-19. Med premorom se je posvetila pripravam na avgustovsko evropsko prvenstvo ter sezono v težavnosti.

Janja Garnbret se odkrito spogleduje s še peto zmago v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala v težavnosti. Z novo lovoriko bi se z osvojenimi skupno desetimi naslovi v končnih seštevkih sezone izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet.

V Innsbruck je pripotovala s popotnico zmage na tekmi državnega prvenstva Slovenije v Ljubljani v težavnosti. V kvalifikacijah je osvojila vrhova v obeh smereh, vrh je osvojila tudi v polfinalu. V finalu je šla v steno kot predzadnja ter izboljšala dosežke tekmic pred njo.

Zmage tokrat ni potrdila tudi z vrhom smeri, je pa bila z višino 39+ daleč najvišje v steni.

Italijanka Laura Rogora, ki je šla v steno kot zadnja, ni bila kos dosežku olimpijske prvakinje. Tekmo je z višino 27+ končala na četrtem mestu. Šlo je za dosežek, ki sta ga osvojili tudi Američanka Brooke Raboutou in Južnokorejka Chaehyun Seo, a sta slednji stopili na stopničke na podlagi boljšega časa ob isti višini, na tretje in drugo mesto. V polfinalu je sicer kar peterica osvojila vrh smeri.

Domen Škofic, drugi slovenski polfinalist med moškimi, je tekmovanje sklenil na 18. mestu. V polfinalu se je borilo kar šest Slovenk. Lučka Rakovec in Lana Skušek sta si delili 18. mesto, Sara Čopar in Mia Krampl pa sta dosegli 21. mesto.

V kvalifikacijah je Lucija Tarkuš končala na 55. mestu, Tjaša Slemenšek pa je bila 61. Milan Preskar je polfinale zgrešil za eno mesto na 27. mestu, Martin Bergant je bil 59.

Do EP v Münchnu so na sporedu še tri tekme v težavnosti, v Villarsu, Chamonixu in Brianconu.