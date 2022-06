Urškin adut je še v rokavu

Nedvomno je poteza, s katero je na uradni proslavi ob dnevu državnosti »zablestela« Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora, ko je navdušeno »poplesala« pred častno vojaško stražo, nekaj, kar lahko sproži debato o (ne)primernosti in protokolarni (ne)ustreznosti. Najbolj divje pa so se nanjo odzvali – družbena omežja so dobesedno pregorela – na tisti strani politike, Američani bi ji rekli stran »belih starejših moških«, zaradi katere je Urška sploh stopila v politiko in ki je zato nanjo dvojno jezna.