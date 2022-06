Hrvat Franjo Keleminović, znan tudi pod vzdevkom doktor Oskar, se je pod drobnogledom preiskovalcev, nato pa na zatožni klopi novogoriškega okrožnega sodišča znašel zaradi smrti Ajdovke Ave Curk pred skoraj devetimi leti. Sodeč po obtožnici naj bi do smrti bolnice z rakom želodca prišlo zaradi zeliščnih pripravkov, izvajanja klistirjev in drugih načinov »zdravljenja« doktorja Oskarja. Tožilstvo mu je zaradi tega očitalo mazaštvo, oderuštvo pa, ker je za storitve svetovanja o zdravi prehrani pokojni »zaračunal« 21.900 evrov. Motiv za oboje naj bi bilo koristoljubje.

Sodni senat ga je oprostil očitanega mu mazaštva, a ga spoznal za krivega oderuštva. Obsojen je bil na leto dni pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, plačati bo moral dobrih 78.000 evrov denarne kazni, vrniti nezakonito pridobljenih 21.900 evrov ter pokriti del sodnih stroškov, je odločil predsednik sodnega senata Igor Majnik. Pritožbo na odločitev sta napovedala tako tožilstvo kot obramba. »Sodba glede oderuštva je nesorazmerna in nerazumljiva, kazen pa nad vsemi mejami,« je za STA pojasnila Keleminovićeva zagovornica Tina Šnajder.

Predložil lažno diplomo ukrajinske univerze

Sodeč po zdravstveni dokumentaciji je Ava Curk za diagnozo raka želodca izvedela poleti 2013. Avgusta je dvakrat obiskala onkologa v ljubljanskem UKC, v začetku septembra istega leta pa umrla zaradi pljučne embolije. Keleminović je v zaključni besedi ponovil, da ni kriv za njeno smrt, saj da je imela obolenje v četrtem stadiju. Sam ji je, tako pravi, svetoval predvsem o zdravi hrani in ustrezni higieni, kar pa nikakor ne bi mogel biti razlog za njeno smrt. Spoznal naj bi jo šele avgusta 2013, jo le nekajkrat videl in ji svetoval obisk onkologa. Za zdravljenje naj bi odštela 22.500 evrov. Med postopkom je sodnik prebral več izjav Oskarjevih nekdanjih pacientov, ki so se soočali z depresijo, imeli vnetje slinavke ali pretres možganov, in so po njegovih nasvetih spremenili način prehrane, življenjske navade. Že po nekaj dneh so se počutili bolje, sčasoma pa težavo odpravili. Zaupali so mu, ga tudi kasneje obiskovali in mu bili iz srca hvaležni za pomoč.

Po navedbah tožilstva naj bi Keleminović nezakonito zdravilsko dejavnost brez ambulante po Sloveniji izvajal več kot desetletje. Čeprav se je predstavljal kot doktor, ni imel ustrezne poklicne kvalifikacije niti licence za opravljanje takšne dejavnosti. Upokojenec je sicer po lastnih navedbah zdravnik, farmacevt in farmakolog. V drugi obtožbi mu je tožilstvo očitalo ponarejanje listin, saj da je predložil lažno diplomo ene od univerz v ukrajinski Odesi. Tam ga v evidenci diplomantov in nekdanjih študentov niso našli. Po navedbah Keleminovića pred letom 2000 seznama niso vodili računalniško, v fizični obliki pa ne obstaja, saj da je bila dokumentacija uničena v eni od prejšnjih vojn. Tudi v tem primeru je bil doktor Oskar spoznan za krivega. Sodnica Andrejka Luznik mu je dosodila tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo leta in pol.