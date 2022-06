Žrtev

Za mano so pred kratkim končani tožilski dnevi. Pogovor je nanesel na marsikaj. V nekem trenutku smo se zbrali okoli žrtve in njenega pomena v kazenskem postopku. Sem ter tja sem o žrtvi v takih okoliščinah že kaj napisal, morda se tudi v tem zapisu kaj ponovi. A če sem v pretekli kolumni žrtvi naložil, seveda ob pomoči vseh nas, kar težko breme ozaveščanja o njeni lastni vrednosti, o nedotakljivosti njene fizične in psihične integritete, razen seveda v dobrem, to pot nameravam zastaviti besedo še o kazenskem postopku. V teh okoliščinah, ko se vključi že tožilstvo in pride do glavne obravnave, poskuša zakonodaja marsikje na različne načine pomagati žrtvi. Neredko na povsem napačen način, čeprav ne moremo vselej zanikati dobrih namenov.