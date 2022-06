Bogata športna zgodovina

Od samih začetkov je MG veljal za športno znamko, v smislu, da so se njegovi avtomobili udeleževali različnih tekmovanj, izdelovali pa so tudi dirkalne avtomobile, kot sta bila leta 1931 C-type in tri leta kasneje Q-type. Leta 1935 so ob združitvi z znamko Morris Motors športni program zaustavili in oddelek zaprli, kljub temu pa je z nekaterimi eksperimentalnimi avtomobili, ki so nastali pred tem, MG podpisan pod številne hitrostne rekorde, skupaj jih je podrl več kot 40! Dirkalni program so z nastopom na dirki 24 ur Le Mansa nadaljevali leta 1955, nato pa je sledilo še nekaj podobnih poskusov, dokler ni MG v motošportu postal spet bolj dejaven od leta 2001.