#VzporedniTest Peugeot 308 in mazda3: S spomini na poster iz kultne revije

Christopher Hamill. Vam zveni znano? Če vam izdamo, da gre za Limahla, boste vsaj nekoliko starejši zastrigli z ušesi. V začetku 80. let je bil pevec skupine Kajagoogoo, nato pa s singlom The Never Ending Story potrdil status zvezde in skrbel, da so najstnice od pogledu nanj kričale in omedlevale. Naj vam priznam: tudi sam sem imel na steni njegov poster, ki sem ga dobil v kultni nemški reviji Bravo. To so bili tudi časi, ko si je sloves utrjeval avtomobil, ki še danes sliši na ime volkswagen golf. Verjetno se sprašujete, kakšna je povezava med 63-letnim angleškim pop pevcem in 48-letnim nemškim štirikolesnikom? Velika. Kot po Limahlu danes ne povprašuje nihče več, tudi golf izgublja število privržencev, ki si vožnje brez njega niso znali predstavljati. Sploh v Sloveniji. Ne boste verjeli, toda golf, ki je dolga leta sodil med najbolje prodajane avtomobile, je v letošnjem letu na skromnem 18. mestu. Še več, bolje od njega se prodajajo trije volkswagni! A to dejansko ni njegova krivda.