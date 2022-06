Kdaj, če sploh, bo Slovenec v garažo zapeljal avto, katerega vrednost je milijon ali več evrov, je samo še vprašanje časa. Kot je na primer bilo, kdaj bo nekdo kupil nepremičnino, dražjo od milijona evrov, pa se je letos zgodilo, da je neznani kupec za doslej najdražjo nepremičnino v prestolnici odštel kar pet milijonov. Glede na to, da Ljubljana ni ne Pariz, ne London in ne Dunaj, zagotovo pretirano.

Najdražji avtomobili se prodajajo za med. Z razlogom: njihove serije so majhne, število zemljanov, ki so bogati, pa je iz leta v leto večje. Statistika razkriva, da ima tako trenutno 2668 posameznikov neto vrednost premoženja večjo od milijarde, okoli 60 milijonov zemljanov pa je tako imenovanih milijonarjev. Ugodno razmerje med bogatimi in številom izdelanih prestižnih avtomobilov v prid slednjih je zato porok prodajnega uspeha.

Prodaja dragih maloserijskih avtomobilov je že dolgo velik posel, česar se je že kot mladenič zavedal tudi danes 34-letni Mate Rimac. Podjetje, v katerem je bil sprva sam, ima 1500 zaposlenih, njihovi športni avtomobili - električna nevera bo stala približno dva milijona evrov - pa so močno zaželeni. Tega se zavedajo tudi vlagatelji z vsega sveta, v zadnjem krogu investicij so pridobili skupno 500 milijonov evrov kapitala, namenjenega naložbam. Med investitorji sta tudi banka Goldman Sachs, ki upravlja z 2500 milijard dolarjev premoženja, in pa Porsche, ki je petinski lastnik družbe.

Ker je dobiček na izdelani avto pri superšportnikih ogromen, želijo biti del tega trga tudi znamke, ki v preteklosti niso bile. Mercedes-Benz sicer sodi med bolj ugledne »brende«, toda njihovi avtomobili nikoli niso bili astronomsko dragi. To se bo sedaj spremenilo. Mercedes-AMG one, ki na običajno cesto prinaša tehniko iz formule 1, bo imel sistemsko moč bencinskega in štirih električnih motorjev kar 1049 konjev (782 kW), izdelali jih bodo le 275, vsak bo stal 2,5 milijona evrov. Slaba novica, če vas je premamilo: vsi so že prodani.

Je med kupci morebiti kakšen Slovenec? Najverjetneje ne, razlog pa seveda še zdaleč ni ta, da najbogatejši ne bi imeli dovolj denarja. A razkazovanje takšne finančne moči ima lahko danes na premoženje posameznika negativen učinek. Zato se pustimo presenetiti...