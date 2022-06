Kresnik Romanu Rozini za Sto let slepote

Kresnika za najboljši roman leta je prejel Roman Rozina za Sto let slepote, v katerem opisuje rudarske revirje 20. stoletja. V romanu Sto let slepote je komisija prepoznala izjemno bogat in natančno izpisan jezik. »Iz gosto tkane pripovedi resda veje rahlo idealiziranje junakov, tudi mitiziranje okolja, vendar ne moteče, kaj šele slepo. Roman je pronicljiv oris nekega časa, ki ga ni več, in okolja, ki je še vedno tu, z mnogimi reminiscencami, ki se bodo ohranile – tudi zato, ker jih Roman Rozina zna videti. Romaneskno popisati dolgo stoletje v samo eni knjigi zmorejo redki. Še redkeje se v slovenski literaturi pripeti, da je nemirno 20. stoletje opisano tako filigransko, kakor je to v romanu Sto let slepote na 550 straneh uspelo pisatelju Romanu Rozini,« je med drugim v utemeljitvi še zapisala komisija. Rozina je dogajanje romana postavil v Zasavje. Kot je dejal avtor, je skušal prikazati človeško zgodbo v zanimivem 20. stoletju, ki jo je zanalašč postavil v to okolje. Zbiral je razne informacije, potem je bila na delu domišljija. Pogovarjal se je z ljudmi, uporabil je časopise in tako počasi ustvaril zgodbo.