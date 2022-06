Kot je še povedal Rand, so pri postavitvi tokratnega muzikala poskušali slediti znamenitemu filmu, a so v luči spremenjenega sveta in tudi razvoja gledališča in občinstva muzikalu dodali svoj pečat, svežino, in pripravili po njegovih besedah izjemno plesno zgodbo z veliko strasti. Producentka in direktorica kastinga Danielle Tarento je povedala, da je nastop v Sloveniji (premieri bodo sledile še štiri ponovitve) njihova najboljša predstava v letošnjem letu, česar se zelo veselijo, saj tudi v Londonu ni velikokrat priložnosti za postavitev takšne predstave. V muzikalu igra Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko dirigenta Michaela Bradleyja. Muzikal Zgodba z zahodne strani so premierno uprizorili leta 1957 na Broadwayu in se dogaja na Manhattnu sredi petdesetih let 20. stoletja. Prikazuje rivalstvo med dvema tolpama različnih etničnih pripadnosti ter po vzoru Shakespearjeve drame Romeo in Julija nezmožnost ljubezni med pripadnikoma različnih tolp. Na Ljubljana festivalu bo Zgodba z zahodne strani prvič na sporedu jutri ob 21. uri, ponovitve ob isti uri bodo sledile od 28. junija do 1. julija.