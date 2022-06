Člani godb in pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine so zbrali denar in desetletni ukrajinski deklici Tatjani Nakonečni podarili novo flavto. Ob njej njena babica Tatjana Menžinska, levo Branka Bukovec iz DRPD in desno Robert Kren. (Foto: Dragana Stanković)