»Število se je povečalo na 20, trije so umrli v bolnišnici. Dva sta še vedno v zelo kritičnem stanju,« je za lokalno televizijo povedal vodja oddelka za varnost pokrajinske vlade Weziwe Tikana-Gxothiwe.

Po poročanju dopisnika AFP je bilo v lokalu po imenu Enyobeni razvrščenih vsaj šest mrtvaških vozil, ki so čakala na prevzem trupel. Žrtve naj bi bile stare med 18 in 20 let.

Tiskovni predstavnik pokrajinske policije, brigadir Thembinkosi Kinana je povedal, da policija preiskuje okoliščine incidenta. Stampedo naj bi bil kot vzrok izključen. »Težko je verjeti, da je šlo za stampedo, saj pri mrtvih ni vidnih odprtih poškodb,« je dejal uradnik pokrajinskega oddelka za skupnost in varnost Unathi Binqose.

Vidno poškodb ni bilo opaziti tudi na sicer nepreverjenih fotografijah iz prizorišča, ki so zakrožila po družabnih omrežjih.

Južnoafriški lokali v temnopoltih mestnih skupnostih, splošno znani tudi kot »sheebens« ali taverne, se pogosto nahajajo v družinskih hišah, kjer se varnostni predpisi redko izvajajo.