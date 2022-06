Meteor je v Zemljino ozračje vstopil ob 2.10 po srednjeevropskem času. Viden je bil v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in tudi v Sloveniji.

Raziskovalci astronomskega inštituta češke akademije znanosti so s pomočjo fotografskih in video posnetkov 17 postaj evropske mreže za opazovanje meteorjev ne le natančno opisali pot meteorja, temveč so pridobili tudi podatke o njegovi sestavi.

Ugotovili so, da je šlo za kamniti meteor, težak približno 120 kilogramov, ki je po prihodu v Zemljino ozračje zasijal približno 90 kilometrov na mestom Zanitzen na avstrijskem Štajerskem. Takrat se je gibal s hitrostjo 18 kilometrov na sekundo in letel v smeri proti jugu. Skupno je sijal približno pet sekund in pol, na razdalji 83 kilometrov od tal.

Kljub temu, da je večina meteorja zgorela v ozračju, pa češki astronomi domnevajo, da je tudi tla doseglo relativno veliko materiala. Območje, kjer naj bi se nahajal, so zamejili na ozek pas med vasjo Eis v občini Ruden in krajem Draurain na avstrijskem Koroškem, le kakih 15 minut vožnje od slovenske meje.

Ker v Avstriji ne obstaja zakon, ki bi urejal odkrivanje delov nebesnih teles, se Ferriere boji, da bodo kosi namesto v muzeju končali v rokah zasebnih zbirateljev. Zato je javnost že zaprosil za pomoč pri iskanju, kot tudi za informacije in fotografije meteoritskih najdb.