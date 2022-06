Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled, glavna cesta Kozina-Starod pa je zaradi prometne nesreče zaprta pri Tubljah pri Hrpeljah. V Ormožu je zaradi odpravljanja posledic požara na Ptujski cesti promet urejen izmenično enosmerno.

Do pol ure je za vstop na Hrvaško treba čakati na mejnih prehodih Gruškovje, Sečovlje in Metlika, do ene ure pa na prehodih Dragonja in Jelšane. Do ene ure za vstop v Slovenijo čakajo vozniki na prehodih Dragonja, Jelšane in Sečovlje, v Sočergi pa do pol ure.

Prometno-informacijski center ob tem opozarja, da je v času turistične sezone treba računati na običajne prometne konice, upočasnjen promet z občasnimi zastoji na cestah proti večjim mestom, občasna dela, tranzitne oz. turistične voznike, bolj polna počivališča ter daljši čas potovanja.