To pa ni bila edina živalsko obarvana reševalna akcija včeraj. Okoli pol sedme ure zvečer sta nam-reč tuja planinca zašla na severni strani Polovnika v Bovcu. Gre za povsem neprehoden teren. Na pomoč so vsem trem priskočili bovški gorski reševalci, ki so nepoškodovana planinca in psa prepeljali v dolino. Vsi trije so bili nepoškodovani. V Policijski upravi Kranj so na facebook profilu objavili fotografijo črnega lepotca in jo pospremili z zapisom: »Najboljše je vedno na koncu.«

Reševali tudi planince

So pa včeraj pomagali tudi več (poškodovanim) planincem. Okoli pol enajstih je pri sestopu z Ratitovca planinec potreboval pomoč, gorski reševalci so ga oskrbeli na kraju dogodka in ga s helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico. Nekaj pred eno uro popoldan si je nad jezerom Ledvica v Stari Fužini v Bohinju planinec poškodoval gleženj, tudi njega so odpeljali na Jesenice. Pol ure kasneje si je planinec pri Zgornjem slapu Peričnik v občini Mojstrana poškodoval glavo, gorski reševalci so ga na kraju oskrbeli, ga pospremili v dolino, kjer so ga predali jeseniškim reševalcem. Malo pred pol peto uro popoldan so se na poti Čez Suho izgubili štirje tuji planinci. Reševalci GRS Bohinj so jih s pomočjo helikopterske ekipe Slovenske vojske našli in prepeljali v dolino. Delo so imeli tudi bovški gorski reševalci, ki so na planinski poti proti Javorščku pomagali pohoniku, saj sit a na strmem in nevarnem melišču ni upal več nadaljevati poti. Rešili so ga in ga nepoškodovanega pospremili na varno.