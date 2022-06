Po oceni direktorja Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) Jožeta Hribarja domači vozniki pomen pravilne vzpostavitve reševalnega pasu poznajo vse bolje, tuje voznike pa je treba ozaveščati še bolj intenzivno. Temu je namenjena tudi današnja akcija, ki so jo predstavili na novinarski konferenci na avtocestnem počivališču Lom.

V okviru današnje akcije bodo danes med drugim razdelili 5000 magnetnih nalepk, ki opozarjajo na pravilno razvrščanje ob zastoju, delijo pa tudi letake Ustvari reševalni pas s pojasnili v šestih jezikih.

Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajno levem prometnem pasu, se morajo razvrsti čim bolj levo, tudi čez robno črto. Enako velja za vozila na desni strani vozišča, ki naj se umaknejo tudi na odstavni pas. »Tako ustvarimo dovolj široko pot za hiter dostop intervencijskih vozil,« je pravilen način razvrščanja opisal Hribar.

Kot je opozoril predstavnik Gasilsko reševalne službe Kranj Žiga Zupan, so del intervencijskih služb tudi gasilci, ki imajo zaradi večjih in manj okretnih vozil velikokrat težavo priti na kraj dogodka.

Ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, sicer tudi reševalec in prostovoljni gasilec Anže Albreht, ocenjuje, da bomo letos na cestah videli še ogromno zastojev. »Naprošam vse voznike, naj se zavedajo, da je vsako sekunda pomembna in naj ne glede na razlog zastoja ustvarijo pas za intervencijske službe,« je poudaril.

Povečan promet na slovenskem avtocestnem križu opažajo tudi na policiji. Glede na zadnje podatke se je promet od leta 2019 do danes povečal za devet odstotkov, je dejal pomočnik direktorja uprave avtocestne policije Mitja Palčič.

To pomeni, da je avtocestni križ ves čas močno obremenjen, ob tem pa prihaja do izrednih dogodkov, kot so prometne nesreče, zdravstvena stanja, požari. Če želimo v kolonah ujetim pomagati, se moramo, kot je dejal, ob zastojih umakniti skrajno levo ali desno. »Nikoli ne vemo, kdo je na začetku kolone, lahko je tudi vaš svojec,« je še poudaril.

Policija vse voznike tudi poziva k previdni vožnji in spoštovanju predpisov, da bi čim bolj zmanjšali možnost in posledice prometnih nesreč.

Pozivom se pridružuje tudi Dars. Po besedah Roka Dolinška iz službe za upravljanje prometa in prometne varnosti deset let po začetku akcije Reši življenje sicer opažajo, da se je stanje v tem času izboljšalo.

Agencija za varnost prometa ob tem še poziva voznike, naj se na avtocestah držijo pravila »Vozi desno, prehitevaj levo,« saj pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Pravilna vožnja po avtocesti pomeni, da je prehitevalni, oziroma levi prometni pas namenjen prehitevanju, vozni oziroma desni prometni pas pa vožnji.

Z današnjim dnem se sicer zaključuje tudi druga letošnja akcija o pomenu prilagojene hitrosti, ki še vedno botruje nastanku preveč nesreč. »V času poletnih mesecev vse udeležence pozivamo k strpnosti, k uporabi varnostnega pasu, vožnji brez distrakcij, kot so telefon in druge naprave, brez alkohola in s hitrostjo, ki je prilagojena omejitvam in razmeram,« je pozval Hribar.