Države skupine G7 za prepoved uvoza ruskega zlata

Države skupine G7 so se danes na vrhu v dvorcu Elmau v Bavarskih Alpah dogovorile za prepoved uvoza ruskega zlata, s čimer želijo še okrepiti sankcije proti Moskvi in ohromiti njen vojaški stroj v Ukrajini. Po oceni ZDA je zlato namreč drugi največji izvozni artikel Rusije in pomemben vir prihodkov Kremlja.