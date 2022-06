Potem ko je dobil že sobotne kvalifikacije, je bil tudi danes razred zase in brez težav povečal naskok v seštevku sezone. Zdaj ima že 125 točk naskoka.

Gajser je takoj po startu prve vožnje prevzel vodstvo in prednost do cilja le še povečeval, drugi je bil Španec Jorge Prado, tretji pa njegov rojak Ruben Fernandez.

V drugi je Gajser sicer slabše začel in bil v uvodnih krogih tretji, nato pa hitro prišel na vodilno mesto in tam ostal do konca. Za njim sta končala Prado in Francoz Romain Febvre.

Skupno na dirki je tako Gajser dobil 50 točk za zmago, drugi je bil Prado (44), tretji pa Fernandez (38).

Gajser je bil edini slovenski dirkač na tem prizorišču, saj v razredu MX2 v Indoneziji ni nastopil Jan Pancar. V precej okrnjeni konkurenci je zmagal Francoz Tom Vialle pred Nemcem Simonom Längenfelderjem in rojakom Thibaultom Benistantom.

Motokrosisti imajo zdaj krajši poletni premor, naslednja dirka bo na sporedu 17. julija v češkem Loketu.