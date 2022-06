Avstralski Quantas zaradi visokih cen goriva zmanjšuje število letov

Avstralski letalski prevoznik Quantas je sporočil, da bo do marca 2023 zaradi visokih cen goriva v Avstraliji zmanjšal število notranjih letov. Med julijem in septembrom bo število letov zmanjšal za 15 odstotkov, med septembrom in marcem pa za 10 odstotkov.