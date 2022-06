26. junija 1997 je v Veliki Britaniji izšel prvi del sage o fantu, ki ga je kasneje spoznal ves svet. Danes je Harry Potter z več kot 500 milijoni prodanih knjig v približno 80 jezikih najuspešnejša knjižna serija na svetu.

A začetki za avtorico niso bili obetavni. Za svojega Harryja Potterja je sprva od založnikov dvanajstkrat slišala besedico ne. Šele pri založbi Bloomsbury, 13. založbi po vrsti, ki ji je Joanne K. Rowling pred več kot 25 leti posredovala svoj rokopis, so dogodivščine čarovniškega vajenca vzbudile zanimanje.

Vodja založbe Nigel Newton je takrat prvo branje prepustil svoji osemletni hčerki Alice. »Znova se je pojavila uro pozneje v nekakšnem transu,« je Newton nedavno povedal za britanski The Guardian. In tako se je začela pot Harry Potterja na knjižne police, najprej britanske.

Prva izdaja prvega dela Harry Potter in kamen modrosti je izšla v zgolj 500 izvodih, od katerih so številni končali v knjižicah. Danes prva izdaja velja za zaželen zbirateljski predmet, za katerega je potrebno odšteti zajeten kupček denarja.

A ko so se prvi bralci potopili v čarobni svet Bradavičarke, šole za čarovništvo, ter spoznali in vzljubili Harryja Potterja ter njegova prijatelja Hermiono in Rona, na veselje avtorice ni bilo potrebno dolgo čakati na pravo Harry Potter manijo. In še danes, ko so dogodivščine Harryja Potterja in njegovih prijateljev že zdavnaj prenesli tudi na veliko platno, se knjige še vedno zelo dobro prodajajo.

Je pa filmska priredba slavo prinesla tudi igralcem, tudi Danielu Radcliffu kot filmskemu Harryju Potterju.

Saga o čarovniškem vajencu za Veliko Britanijo, domovino Harryja Potterja, pomeni tudi velik turistični magnet. V Oxfordu turisti vsako leto obiščejo knjižnico Bodleian, kjer so snemali različne prizore iz Bradavičarke. Vedno nove obiskovalce privabljajo tudi filmski studii Making of Harry Potter v bližini Londona ter slovita londonska železniška postaja King's Cross.

Pred oboževalci čarovniških dogodivščin niso na varnem tudi v Walesu. Filmski grob Harryjevega hišnega vilinca Trapetsa se namreč nahaja na obali Freshwater West v tamkajšnji grofiji Pembrokeshire. Ker je na obali vedno gneča in polno nogavic, ki jih oboževalci pustijo za rešitev vilinca, so lokalne prebivalce že povprašali, ali naj grob odstranijo.

»Če ga bodo odstranili, bodo oboževalci preprosto zgradili novega, «je za britanski BBC povedala Victoria MacLean, lokalna oboževalka Harryja Potterja. »Ker jih je na milijone,« je dodala.