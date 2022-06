Dolgo pričakovana tekma, na kateri sta spet po septembru 2017 v slovenskem dresu skupaj zaigrala prva zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić, je kljub zgolj "prijateljskemu značaju" požela precej zanimanja, nenazadnje si je že ogrevanje debelo uro pred tekmo v polni tržaški dvorani ogledalo več sto ljudi.

Slovenija, ki je po Dončićevi vrnitvi pogrešala le Žana Marka Šiška, je Italijane gladko odpravila, z nekaj potezami sta gledalce navdušila tudi oba slovenska zvezdnika. Tako je slovenska vrsta na 20. medsebojni tekmi z Italijo 14. zmagala, proti "azzurrom" pa je neporažena že od leta 2006.

Pri Sloveniji je Dončić tekmo končal z 12 točkami (met 4-12), sedmimi skoki in petimi podajami v dobrih 23 minutah, Goran Dragić je dodal 11 točk in štiri podaje v dobrih 12 minutah. Pri Italijanih je 13 točk zbral Tomas Woldetensae, 12 točk in deset skokov pa je dodal Achille Polonara.

Selektor Aleksander Sekulić je začel s peterko Dončić, Goran Dragič, Zoran Dragić, Edo Murić in Mike Tobey, prvi točki za Slovenijo pa je po prodoru dosegel Murić, ki je izsilil še dodaten prosti met in poskrbel za vodstvo s 3:2. Pozneje je Slovenija pobegnila za nekaj točk in pri 14:9 so prvič po minuti odmora posegli gostitelji.

Dončić je do svojih prvih dveh točk prišel po polaganju v deveti minuti, ko je zadel za 23:16, sicer pa so Italijani nato tudi z dobrim skokom v napadu držali priključek. Tik pred koncem četrtine pa je Goran Dragić po vrnitvi v igro podal za "alley-oop" do Tobeyja in izid četrtine 27:23.

Dragić je nato s krila s trojko povečal na 30:23 na začetku druge četrtine, Jakob Čebašek pa je z novo trojko zadel že za 33:23. Dončić je takoj po novem vstopu v igro s podajo pod košem našel Gregorja Hrovata za 37:25, Žiga Dimec pa je v 16. minuti poskrbel za novo najvišje vodstvo s 43:29.

Minuto pred koncem polčasa je Čebašek po lepi Dončićevi (izpod koša čez glavo na trojko) podaji zadel že za 53:37, kar je bil izid polčasa, v katerem je Sekulić v igro poslal vse igralce z izjemo Luke Rupnika.

V tretji četrtini je Dončić kmalu po začetku čez celo igrišče podal do Gorana Dragića, ki je s svojo 11. točko dosegel za 55:37, Dončić pa je nato s trojko povišal na 58:37.

Čebašek je dve minuti in pol pred koncem tretjega dela igre s svojo tretjo trojko poskrbel za 69:46, Slovenija pa je tako tudi brez obeh zvezdnikov na igrišču brez posebnih težav tekmece ob sicer raztrgani igri držala na varni razdalji.

To četrtino je slovenska zasedba končala z 29 točkami naskoka, kar je pomenilo, da je bilo zadnjih deset minut zgolj formalnost. V teh je dobil priložnost tudi Rupnik, gostujoča vrsta pa je tudi brez obeh »prvokategornikov« domačine držala daleč za sabo.

Nekaj utrinkov s tekme si lahko ogledate na spodnjem posnetku: