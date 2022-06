Mikonos je letos top počitniška destinacija

Mikonos je najbolj znan grški otok, svet prestiža in zabav, zlatega peska in nočnih klubov, slavnih in bogatih, prijazen LGTB, dekadentnih in ekstravagantnih, svet kontrastov in barv. Prestižni bari, najboljše restavracije, mondeni butiki, marina, polna razkošnih jaht, okus hladnega koktajla, razgreta telesa v divjem ritmu noči in blišč. Korak stran pa idilične vijugaste uličice, polne snežno belih kockastih hišic z živo pobarvanimi okni, prodajalka cvetja z osličkom, barantanje ribičev za jutranji ulov in na vrhu hriba mlini na veter z razpetimi jadri. Vse to je Mikonos - in še več.