Pahor bo tako na posebni slovesnosti v predsedniški palači Toplaku vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemen prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Sloveniji ter njeni mednarodni in akademski uveljavitvi. Zlati red za zasluge bo podelil tudi Battelliju za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske demokracije ter za zasluge pri povezovanju in ohranjanju italijanske skupnosti v Sloveniji, so sporočili iz urada predsednika republike.

Ob tem bo Pahor v počastitev dneva državnosti po slovesnosti nagovoril državljane, obiskovalci pa si bodo lahko v okviru dneva odprtih vrat ogledali uradne in delovne prostore predsednika.

Slovenija je sicer dan državnosti že v petek obeležila s številnimi slovesnostmi, vrhunec prireditev pa je tudi letos bila osrednja državna proslava na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zbrane je nagovoril predsednik republike Borut Pahor, ki je ob tem poudaril, da nam je skoraj vse dosegljivo, če bomo povezana in solidarna skupnost.

Ocenil je tudi, da če smo bili pred 31 leti »sposobni ustvariti razmere za ustanovitev lastne države, moramo biti v novem zahtevnem času sposobni izpeljati trajnosten, zeleni in digitalni prehod«.