Maroški uradnik iz bližnjega obmejnega mesta Nador pa je dejal, da je bilo »zabeleženih pet smrtnih žrtev, ko so ljudje vdrli na mejo, nekateri pa so padli z vrha pregrade, ki ločuje obe strani«.

Po njegovih besedah je bilo med poskusom prečkanja meje ranjenih 140 pripadnikov varnostnega osebja in 76 migrantov. To je bil prvi tovrsten množičen vdor, odkar sta Španija in Maroko prejšnji mesec popravila diplomatske odnose.

Lokalna delegacija španske vlade je sicer sporočila le, da je bilo 49 španskih policistov lažje poškodovanih, 57 migrantov pa je utrpelo poškodbe različnih stopenj, od tega so bili trije hospitalizirani.

Slike v španskih medijih so prikazovale izčrpane migrante, ki so ležali na pločniku v Melilli, nekateri s krvavimi rokami in raztrganimi oblačili. Španski premier Pedro Sanchez je v govoru v Bruslju obsodil »nasilni napad«, za katerega je obtožil »mafijo, ki trguje z ljudmi«.