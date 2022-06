Z današnjim dnem je ameriški senat preklical uredbo Roe v. Wade, ki je v ameriški zakonodajni sistem uvajala ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Preklic uredbe v praksi pomeni, da bo splav dostopen predvsem v demokratskih zveznih državah, v republikanskih državah pa si bodo splav lahko privoščile samo osebe, ki bodo imele dovolj denarja za potovanja in postopke. Svobodno odločanje o rojstvu otrok bo postalo privilegij pogojen z razredom posameznic.

Omejevanje dostopa do splava ogroža zdravje mnogih žensk, ki bodo splav prisiljene opravljati opravljati po nelegalnih postopkih, v neprimernih pogojih pri mazačih. Z omejevanjem pravice do splava bodo ogrožena življenja mnogih.

»Prepoved splava pa ne bo rezultirala samo v številnih smrtih in osebnih stiskah. Prepoved je še en korak hranjenja zasebnega zdravstva, spodbujanja razrednih razlik in vzpostavljanja delitve med tistimi, ki imajo in si lahko privoščijo vse in tiste, ki nimajo nič,« je izpostavila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec. V Inštitutu 8. marec še poudarjajo, da pravice niso samoumevne, zato se je zanje potrebno nenehno boriti.