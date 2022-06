Po predlogu sprememb zakona o RTVS, ki ga je vložila SDS, bi se fizične in pravne osebe same odločile, ali želijo plačevati prispevek in v kakšni višini. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV?

Alenka Jeraj iz SDS je kot predstavnica predlagateljev dejala, da je del gledalcev in poslušalcev kritičen do programov RTVS in da je bilo že več peticij proti obveznemu plačevanju prispevka. Prispevek, ki za TV-sprejemnik zdaj za fizične osebe znaša 12,75 evra, za radijski sprejemnik pa 3,77 evra, je po njenih besedah višji kot v drugih primerljivih državah.

Kot je dejala, je RTVS v zadnjih desetih letih izgubila med 200.000 in 250.000 gledalcev. Televizijski informativni oddaji Dnevnik in Odmevi sta brez potrebnih sprememb, medtem ko bi v SDS pričakovali, da bi se oddaji posodobili in se odzivali na želje gledalcev.

RTVS ni samo informativni program

Ministrstvo za kulturo medtem po besedah državnega sekretarja na tem ministrstvu Marka Rusjana meni, da bi predlog sprememb pomembno posegel v finančni položaj zavoda, zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja okrnjena. Ne bi namreč mogel več uresničevati javnega interesa. Po mnenju ministrstva razpis predlaganega referenduma ni dopusten.

Poslanka Levice Tatjana Greif je v poslanski razpravi dejala, da je namen predlagateljev referenduma ukiniti enega ključnih virov financiranja RTVS. To bi po njenih besedah med drugim vodilo do krčenja in padca kakovosti programa.

Po mnenju Andreja Hoivika iz SDS pa novinarji in uredniki na RTVS ne spoštujejo veljavnega zakona o RTVS. V skladu z njim bi morali denimo spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, prav tako pa tudi varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov razvoj. Številni volivci SDS tudi menijo, da se krši člen, po katerem v programih RTVS ni dovoljena politična propaganda, je dejal.

Mojca Pašek Šetinc (Svoboda) pa je njegove trditve zavrnila. Po njeni ugotovitvi je edini namen SDS, da osrednja javna medijska institucija finančno shira. Vendar RTVS ni le informativni program, ampak zagotavlja kakovostne izobraževalne in kulturne oddaje, prav tako pa tudi kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom, je spomnila. Sicer pa želi SDS po njenih navedbah s svojim ravnanjem blokirati delo DZ, kar je ocenila kot nesprejemljivo.