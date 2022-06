Prihodov turistov je bilo v Sloveniji maja 461.030, kar je 306,6 odstotka več kot maja lani. Število njihovih prenočitev se je povečalo za 258 odstotkov na 1,137 milijona.

Prevladovali so tuji turisti, ki so ustvarili 273.691 prihodov in 659.657 prenočitev. To je bilo osemkrat toliko prihodov in več kot šestkrat toliko prenočitev kot maja leta 2021, ko je bila panoga še v primežu pandemije covida-19. Je pa bilo prenočitev tujih turistov še vedno 21 odstotkov manj kot maja 2019, torej pred izbruhom pandemije.

Turistični nastanitveni obrati so poročali tudi o 187.339 prihodih domačih turistov in 476.856 njihovih prenočitvah. To je 136 oz. 122 odstotkov več kot maja lani, pa tudi 56 odstotkov več kot maja turistično rekordnega leta 2019.

Bistveno več Američanov in Azijcev

Med tujimi turisti so največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (114.200 ali 17 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov). Sledili so jim turisti iz Avstrije (13 odstotkov), Italije (sedem odstotkov), Srbije (pet odstotkov), Madžarske in Hrvaške (po štiri odstotke).

Pri tujcih je sicer statistični urad zaznal tudi trend vračanja turistov s preostalih celin. Bistveno se je povečalo število turistov iz ZDA, ki so maja ustvarili 27.200 prenočitev. Prav tako se je krepkeje povečalo število turistov iz skupine drugih azijskih držav; ponudniki so našteli nekaj več kot 12.100 njihovih prenočitev.

Maja je sicer največ turistov prenočilo v gorskih občinah (24 odstotkov vseh prenočitev). Sledile so zdraviliške občine (22 odstotkov), obmorske občine (21 odstotkov) in Ljubljana (15 odstotkov). Medtem ko so domači turisti največkrat prenočili v občini Piran (približno 80.200 prenočitev), je bilo prenočitev tujih turistov največ v občini Ljubljana (skoraj 160.000).

Hoteli ostajajo najbolj priljubljen nastanitveni obrat s skoraj polovico vseh prenočitev. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 odstotkov) ter kampi (11 odstotkov).

Okrevanje turizma po pandemiji covida-19 v letih 2020 in 2021 se kaže tudi v podatkih za prvih pet letošnjih mesecev. V tem obdobju so turisti v Sloveniji ustvarili 1,538 milijona prihodov in 4,051 milijona prenočitev. Prihodov je bilo za 1,3 milijona več, prenočitev pa 3,4 milijona več kot v enakem obdobju lani. Tako domači kot tuji turisti so v tem obdobju ustvarili po približno dva milijona prenočitev, pri čemer se tehtnica malenkost nagiba v prid tujim gostom.

Med januarjem in majem leta 2019 so sicer turistični nastanitveni obrati v Sloveniji zabeležili okoli 1,9 milijona prihodov turistov in 4,6 milijona njihovih prenočitev.