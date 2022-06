Zadnji šolski dan je tudi za 75.786 dijakinj in dijakov. Vseh javnih srednješolskih zavodov je 111, srednješolske izobraževalne programe je izvajalo 141 srednjih šol, šest zavodov za posebne potrebe in šest zasebnih zavodov.

Devetošolci so šolsko leto zaključili 15. junija, srednješolci zadnjih letnikov pa že 23. maja. Osnovno šolo je sicer letos zaključilo okoli 19.600 devetošolcev.

Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so v sredo zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 27. junija do 8. julija, za dijake pa se bodo začeli 28. junija.