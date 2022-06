Na državnem prvenstvu v kronometru v okolici Novega mesta je Jan Tratnik po pričakovanjih ubranil naslov. Podprvak Matej Mohorič je na 28,8 kilometra dolgi progi zaostal osem sekund, bronasti Jan Polanc pa minuto in 14 sekund. Med ženskami je drugič državna prvakinja postala Urška Žigart.

V nedeljo bodo v skladu z mednarodnim koledarjem povsod potekale cestne vožnje za naslove najboljšega v državi. Slovenci bodo tokrat kolesarili v Mariboru, na povsem drugem koncu Slovenije kot lani, ko je bil v Kopru najboljši Matej Mohorič. 27-letnik iz Podblice je tudi letos ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča (oba se pripravljata na Tour in bi bil nastop preveč tvegan) prvi favorit tekme. Članu ekipe Bahrain-Victorious pa ne gre na roko statistika. V času samostojne Slovenije namreč še noben kolesar ni dve leti zapored nastopal v dresu svoje ekipe z državno zastavo (pripada aktualnemu državnemu prvaku), prav tako še nihče ni postal državni prvak trikrat.

Mohorič je lani v Kopru drugič prišel do naziva najboljšega v državi med člani in se tako izenačil z Gorazdom Štangljem (danes njegov šef v ekipi Bahrain), Tadejem Valjavcem, Mitjem Mahoričem, Borutom Božičem in Luko Pibernikom. Za zgodovinski uspeh bo Mohorič moral premagati 10 krogov okoli Maribora, dolgih 16,66 kilometra. Vse se bo začelo in končalo pri za Mariborčane svetem Ljudskem vrtu. Kolesarili bodo v nasprotni smeri urinega kazalca preko Dolnje Počehove, Spodnje Kungote, Kozjaka, Pesnice in Kmanice ter nazaj v Maribor do nogometnega stadiona. V enem krogu se bo nabralo 160 višinskih metrov, kar pomeni, da bodo kolesarji v nedeljo premagali skupno 1600 višinskih metrov. Najtežje delo jih čaka pri vzponu na Rošpoh, ko se cesta na nekaterih delih postavi pokonci tudi z več kot 20 odstotki.

Velika prednost Mohoriča bo tudi izdatna pomoč ekipe. Na cesti bo mogoče videti prav vse štiri člane ekipe svetovne serije. Za start so namreč prijavljeni tudi Matevž Govekar, Domen Novak in Jan Tratnik, ki bodo imeli svoje želje, a dvakratni državni prvak je vseeno tisti, na katerega bodo usmerjene vse moči. Iz ekip svetovne serije ga bosta poskusila premagati Jan Polanc (UAE Emirates) in Luka Mezgec (Bike Exchange). Prav izkušeni 33-letni Mezgec se po prikazanem na dirki po Sloveniji pojavlja v vlogi prvega izzivalca Mohoriča. Morda pa lahko preseneti tudi kdo drug.