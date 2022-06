Kot v pravljici se je srečno končala zgodba devetletne Done, upokojene policijske psičke pasme weimarski ptičar, in njenega vodnika, ki se je pred dvema tednoma prav tako upokojil. Dvojica je pet let skoraj vsak trenutek dneva tako v službi kot doma preživela skupaj, policist pa je zaradi pravilnika ob upokojitvi ni smel ne posvojiti ne odkupiti, saj nista skupaj delala sedem let. Primer so v roke vzeli v društvu za dobrobit živali Anima ter na notranje ministrstvo, na čelu katerega je Tatjana Bobnar, poslali prošnjo za posredovanje. V petih letih skupnega življenja pa tudi službovanja se je Dona na svojega skrbnika zelo navezala, kar je značilno za weimarske ptičarje, sicer neustrašne in vsestranske lovske pse. »Skrbnika, če le more, spremlja kot senca, od tod tudi drugo ime pasme 'sivi duh',« so izpostavili. Zelo se je nanjo navezal tudi policist, prav tako njegova družina. »Namesto da bi bila doma s svojim človekom, je psička sedaj zaprta v pesjaku ob drugih delovnih policijskih psih, kar jo vznemirja in ji povzroča trpljenje,« so bili jasni.

Prisilna ločitev za psa mučenje

Zaradi starosti in pasme bi se Dona zelo težko navezala na koga drugega. Poudarjajo, da tako kot ljudje tudi psi izkušajo psihične in čustvene bolečine, po naravi so družabna bitja, ki se razvijajo v interakciji z ljudmi in drugimi živalmi. Človeško družino sprejmejo kot svoje krdelo. »Prisilna ločitev od njega je psihično mučenje, saj pes ločitev razume kot izključitev in kaznovanje. Dona pa to zaradi črk na papirju doživlja že skoraj dva meseca,« so opozorili v pismu notranji ministrici Bobnarjevi. »Naj v zadnjih letih življenja doživi trpljenje in travme? Kako bo to vplivalo na njeno zdravje, prej pa je odlično služila kot delovni pes? Najbrž slovenska policija ni tako finančno podhranjena, da bi s prodajo živega čutečega bitja, ki je služilo vse svoje življenje, gmotno pridobila,« se sprašujejo v društvu. Psičko naj bi po predvidenem programu izločili iz uporabe, jo upokojili ter prodali na policijski dražbi, a je njen prejšnji skrbnik ne bi mogel odkupiti niti tam, saj od dne upokojitve ni več njen vodnik.

Hitro našli ustrezno rešitev

Na ministrstvu za notranje zadeve so se odzvali, da razumejo tesno vez, ki se splete med vodnikom in njegovim psom, zato so našli ustrezno rešitev. »Mlajšo službeno psičko Dono smo v torek veterinarsko pregledali in na podlagi rezultatov odločili, da jo iz starostnih in zdravstvenih razlogov izločimo iz uporabe,« so sporočili. To pomeni, da bosta psička in njen vodnik zopet skupaj. Dona se bo v edinem domu, ki ga pozna, pridružila dvanajstletni službeni psički Piki, ki jo je upokojeni policist prav tako posvojil. Pravilnik o službenih živalih vodniku že omogoča, da po sedmih letih skupnega dela psa ob upokojitvi obdrži, so pa na policiji potrdili, da že pripravljajo spremembo pravilnika. Ta bo v podobnih primerih omogočal odločitev v korist živali, obenem ga bodo posodobili v skladu z veljavno zakonodajo, ki živali opredeljuje kot čuteča bitja. Da torej lahko čutijo užitek, veselje, pa tudi bolečino in trpljenje. Prvi poskusi šolanja in uporabe službenih psov v slovenski policiji segajo v leto 1947, sistematično šolanje psov za pomoč miličnikom pri opravljanju njihove službe pa se je začelo 1. januarja 1949.