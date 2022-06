Odprta letna bazena v Domžalah in Kamniku

Danes bo odprlo vrata letno kopališče v Domžalah. Kot so nam povedali na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale, tudi zaradi ugodnih vstopnic – dnevna namreč stane 3 evre, evro manj je treba odšteti za otroka – prihajajo številni kopalci iz Domžal in okoliških krajev. Žal pa bodo zaradi dotrajanosti bazena letos morali omejiti vstop na največ 300 kopalcev. »Letos smo zamenjali folijo na dnu bazena, tako da bomo lahko poletno sezono pripeljali do konca. Kaj bo naslednjo sezono, še ne vemo,« so povedali na domžalskem zavodu.