Plaža ob Krki bo zaživela tudi letos

V Novem mestu so pred začetkom sezone uredili Mestno plažo in obogatili izposojo plovil ob reki Krki. Napovedujejo vrsto športnih, glasbenih in drugih dogodkov, Novomeščani pa medtem še vedno upajo, da bodo kmalu dočakali tudi ureditev kopališča.