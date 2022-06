Utrujen od vlamljanja

Delo, v katerega vložimo veliko energije, morda pa še malce srca in duše, je lahko izčrpavajoče. Saj veste, zadnje čase vse več beremo o izgorelosti na delovnem mestu. Pri nekaterih je stanje tako hudo, da med službo celo zaspijo. Nekaj podobnega se je pripetilo moškemu, ki je v petek v Trbovljah skušal vlomiti v objekt, a mu ni uspelo, nato pa je iz sosednjega ukradel alkohol in ključe dostavnega vozila, parkiranega pred stavbo. Z njim se je odpeljal nekaj ulic stran in ker ga je garanje tako izmučilo, je v njem malo zadremal. Spečega v ukradenem avtu so ga okoli četrte ure zjutraj našli policisti in ga pridržali. Po odločitvi preiskovalnega sodnika so ga strpali v pripor, kjer ima vsaj malce prijetnejši prostor za spanje.

Kdo bo pil tuje vino?

Odprtih ust je prejšnjo sredo zjutraj na robu vinograda obstal Matjaž Mak s Turistične kmetije Mak nad Košaki pri Mariboru. Ponoči mu je iz vinograda namreč izginilo 4000 trt savignona. No, niso izginile same, imele so pomoč. »Če bi slučajno kdo videl, da kateri sosed sadi trte na kakšni večji površini, mi prosim javite,« je prosil za pomoč. Nastalo je za okoli deset tisočakov škode. Policisti krajo že preiskujejo. Mak razmišlja, da bi motiv za krajo lahko bilo pomanjkanje sadik na tržišču. Sam je sicer zdaj dobil že nove, a mešano sorto. Pred več kot 30 leti je na istem posestvu takratnemu lastniku sicer izmaknil že dva tisoč trsov.

Ohladil se je v Soči

Zaradi vročine in sparine se nam te dni toži po mrzli morski vodi ali še bolje kakšni hladni rečici, v kateri bi si lahko ohladili vsaj noge. Prej glavo kot noge si je moral hladiti 51-letnik, ki je ob sredo okoli pol druge ure ponoči zletel v Sočo. Izven naselja Ajba je namreč zapeljal z glavne ceste, zaradi previsoke hitrosti ga je potem vrglo iz ovinka, z avtom je prebil varnostno ograjo in zgrmel v Sočo. Na srečo se je iz potapljajočega vozila uspel rešiti sam, na pomoč pa so mu priskočili tudi lokalni gasilci in reševalci. Odnesel jo je brez praske. Izkazalo pa se je, kot že tolikokrat, da je moški vozil pijan. Na prizorišče so prišli še potapljači in preverili, da v avtu slučajno ni bilo še koga drugega. Vozilo je gasilcem uspelo iz vode rešiti nekaj ur kasneje. Le upamo lahko, da je možakarja stik z ledeno vodo dodobra streznil.

Reševanje breje koze

Hrvaški gorski reševalci imajo poleti ogromno dodatnega dela s turisti, ki jih neprimerno obuti ali opremljeni (na 40 stopinjah brez vode!) kličejo na pomoč. Vsake toliko časa jih javno okrcajo, pred leti je odmevalo opozorilo, ki so ga objavili kar na jumbo plakatih ob cesti: »Z naravno selekcijo se igramo od leta 1950. Najmanj, kar lahko storite, je, da se nam pridružite ter pazite nase in na druge.« Včasih pa se na tiste, ki se zaplezajo, preprosto ne morejo jeziti. Tako je bilo pred nekaj dnevi, ko na Visu dobili klic o na skalni polici ujeti breji kozi. Kako se je nesrečna žival znašla sredi stene nekaj metrov nad morjem, še vedno ni znano, je bilo pa jasno, da se sama od tam ne bo rešila. Ker je bila breja, namreč ni mogla splezati nazaj na vrh skale. Lokalni reševalci, ki imajo izkušnje že z reševanjem ovc, krav in konjev, niso oklevali. Z alpinistično tehniko sta se ji dva reševalca približala, jo potisnila v morje, ostali pa so jo po nekaj sekundah že zvlekli na čoln. Po pregledu pri veterinarju, ki je potrdil da je z mamo in podmladkom vse v redu, so jo odpeljali v nov doma na družinsko kmetijo.

Vstala iz groba

Pisali smo že o primerih, ko so se v mrtvašnicah zbujali »pokojni«, ali pa ko je med pogrebom »truplo« začelo od znotraj trkati po krsti, saj so jih napačno razglasili za mrtve. Tokrat pišemo o 82-letni hrvaški ženici iz Splita, ki se ji je med obiskom pokopališča pripetila neljuba in zelo boleča nesreča. Padla je namreč v sveže izkopano, dva metra globoko luknjo. V grobu naj bi preživela kar osem ur, preden so jo rešili gasilci. Gospa si je polomila nekaj kosti, a je že v domači negi. In je ena redkih, ki se lahko pohvali, da je vstala »od mrtvih«.