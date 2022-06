Pred časom smo na veliko obelodanili nov/stari prometni režim, ki bo dovoljeval zavijanje v desno, kadar razmere to dopuščajo. En vzorčni primer je menda bil narejen (v Šentvidu nad Ljubljano), odtlej pa je vse tiho. In pred možnostjo za varno zavijanje v desno stojimo cel semaforski cikel. Ob tem tratimo gorivo, dodatno onesnažujemo zrak, okolje in se jezimo … Pri vsem sedanjem cincanju pa je to že delovalo,a je nova (modra?) oblast to ukinila. Naj se že najde kdo odgovoren, pa menda ni to samo vlada, in vsaj pojasni javnosti, zakaj ta pametna rešitev stoji. Takih, pametnih, ni ravno preveč, zato pa naj že enkrat poskrbi za izvajanje. Vsi bomo zadovoljni. (Pa se menda ne bo našel kak trgovec, ki po tihem podpira večjo porabo?)

Ukinili smo utripanje zelene luči na semaforju – ponekod pri sosedih jo je še zaslediti. Tudi tu gre za ne ravno najbolj smotrn ukrep. Veliko bolj varno je bilo, ko nas je utripanje pravočasno opozarjalo, da smo lahko predvideli, ali peljati normalno naprej, ali pričeti zavirati. Zdaj pa se oziramo na zeleno za pešce, ki pa je ponekod oddaljena od glavnega prometnega pasu in posledično gledamo vstran, čemur bi težko rekli, da služi večji varnosti. Dodatna motnja je pa še različno dolg interval za pešce: na nekaterih križiščih je hitro rdeča, drugod ne. No, nekaj bi se gotovo dalo izboljšati, vedno se da.

Še ena sprememba po moji presoji ni optimalna, in sicer na vsaki strani ožje (?) ceste prekinjena bela črta. Ne vem, kakšen tehten argument je narekoval tako ureditev. Najprej, vozniki smo navajeni na srednjo črto, če že je. Vsaka sprememba pa terja dodaten napor in povečuje možnost napak. Sedaj so jo pa ponekod celo izbrisali in sam se oziram na še vidno brisanje te srednje črte. Pravilo desne strani vožnje, pri kateri je voznik bližje srednji črti, kar nudi boljšo orientacijo, samo po sebi govori v prid srednje črte. Rekel bi, da sta obrobni beli črti, brez srednje, bolj primerni za dežele, kjer vozijo po levi.

V celoti gledano pomenijo ta opažanja, pravzaprav predlogi, plus v več pogledih, pri nerisanju stranskih črt celo direkten prihranek. Morda pa bo kdo le odreagiral in nam pomagal k varnejšemu prometu.

Herman Graber, Ljubljana