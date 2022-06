Spomeniki iz Brda postavljeni v parku v Pivki

Precej potiho so na Muzejsko noč 18. junija v Parku vojaške zgodovine v Pivki - kot depo na prostem - razstavili kipe NOB ter med njimi popeljali prve obiskovalce. Če bi odprtje razstave oglaševali bolj transparentno, bi bilo obiskovalcev verjetno še več. Kipi so namreč zloglasni postali spomladi, ko so jih iz parka na Brdu in iz Poljč v Pivko preselili na hitro in mimo javne strokovne razprave.