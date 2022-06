Kako je J. J. ugriznil v svoj rep

Odstranjevanje zgodovinskih kipov ni od danes, od nekdaj so zmagovalci nasprotnike simbolno porazili tudi z uničenjem kiparskih upodobitev njihovih nosilcev moči. Nekaj tega smo doživeli tudi mi po osamosvojitvi: v ihti »čiščenja« in »novega začetka« so letele na smetišče tudi kakovostne kiparske stvaritve, ki so jih reševali poznavalci in običajni državljani. To je bilo čiščenje dvoje narave: na eni strani »revolucionarna« ihta, na drugi več kot očitna mimikrija adeptov prejšnje oblasti, ki so, zdaj bolj papeški od papeža, ugibali željo novih gospodarjev. V vsakem primeru neskončno daleč od treznega premisleka zgodovinske in umetnostnozgodovinske stroke. Ta je na primer v Berlinu poskrbela, da so socialistično kiparsko dediščino postavili v enkraten park, v izjemno poučno pričevanje o umetnosti, politiki in ideologijah minulih časov.