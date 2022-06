Razlogi za padec cen v zadnjih štirinajstih dneh

V zadnjih treh letih je na trg kriptovalut vstopilo precej institucionalnih vlagateljev. Na trgu so se začeli pojavljati skladi tveganega kapitala. Povečanemu številu sofisticiranih vlagateljev se je prilagodila ponudba finančnih inštrumentov. Močno rast povpraševanja so beležile posojilnice, ki delujejo na podoben način kot banke. Vlagateljem ponujajo določeno obrestno mero v zameno, da njihov denar posojajo na trgu. Na tej točki pridemo do glavnega razloga za prej omenjeni padec cen.

Javnosti je bila prejšnji teden seznanjena, da se je eden največjih kripto skladov, 3 Arrows Capital (3AC), znašel v hudih težavah. 3AC so si izposojali denar in špekulirali na trgu, predominantno so vztrajno dokupovali in večali svoje pozicije. Zaradi vztrajnega nižanja cen na trgu na neki točki niso bili več sposobni vračati posojil. Eden izmed glavnih razlogov za težave sklada so veliki vložki v nove projekte, ki še ne kotirajo na trgu. Posledično so te pozicije nelikvidne, dokler projekti ne izdajo lastnega žetona. Ker so 3AC v svetu kripta veljali za zaupanja vredne, so z njimi sodelovale domala vse večje posojilnice, ki so tako izgubile del posojenega denarja. Skupaj z nizkimi cenami kriptovalut in pomanjkanjem povpraševanja je nekaj večjih posojilnic postalo nelikvidnih. Celsius je vlagateljem zaklenil denar in ga tako ne morejo vzeti s platforme, BlockFi pa se je z Samom Bankman–Friedom (direktor borze FTX in lastnik sklada Alameda Research) dogovoril za finančno injekcijo, ki je za zdaj preprečila najhujše. Kljub pretresom še vedno obstaja strah, da na trgu kriptovalut še nismo videli najhujšega.