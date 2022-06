Ukrajinski begunci na spletu tarče trgovcev z ljudmi

V nedavni evropski policijski akciji so odkrili domnevne trgovce z ljudmi, katerih tarče na spletu so ranljivi ukrajinski begunci, ki so zbežali iz svoje domovine, je danes sporočil evropski policijski urad Europol. V operaciji je sodelovalo 14 držav članic Evropske unije, tudi Slovenija.

V usklajeni spletni akciji EMPACT so bile 23. maja njihove tarče kriminalne mreže, ki prek spletnih strani in platform družbenih medijev novačijo ukrajinske begunce za spolno in delovno izkoriščanje. Preiskovalci so preverili 125 spletnih platform, vključno s forumi, ki beguncem ponujajo pomoč pri prevozu, namestitvi in zaposlitvi, spletišča za zmenke in zaposlitve ter platforme za spolne storitve.

Prepoznali so devet domnevnih trgovcev z ljudmi in devet potencialnih žrtev ter sprožili 15 preiskav, so sporočili iz Europola.

Na 42 spletnih platformah so odkrili sumljive ponudbe. Sumljive dejavnosti so ugotovili tudi na številnih forumih, tudi v ruščini. Ukrajinke so pri tem še posebej tarče sumljivih ponudb za delo. Europol tako navaja vabila na fotografiranje in obljube o svetli prihodnosti, ki nato vodijo v spolno izkoriščanje.

V akciji, ki jo je usklajevala Nizozemska, so ob Sloveniji sodelovali tudi strokovnjaki iz Avstrije, Cipra, Danske, Nemčije, Madžarske, Italije, Litve, Latvije, Portugalske, Romunije, Španije in Velike Britanije.