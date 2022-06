»Do sedaj ni bilo govora o blokadi, tudi ni bilo potrebe,« je premier povedal glede poročanja nekaterih tujih medijev, da bosta Slovenija in Avstrija blokirali sprejetje sklepov vrha, če BiH ne bo prejela statusa kandidatke za članstvo v EU. »Tisto, kar je pomembno, je to, da smo oboji zelo za to, da se Bosni in Hercegovini podelili status kandidatke še danes in brez dodatnih pogojev, ki bi tak status kakorkoli oteževali,« je še poudaril Golob.

Dodal je, da je Ukrajina zgodba zase in da Slovenija pod nobenim pogojem ne bo blokirala podelitve statusa tej državi. »Ampak to ne pomeni, da ne bomo vztrajali, če bo treba, tudi do jutra, v zvezi z BiH,« je bil jasen premier. Menil je, da je danes treba najti konsenz glede statusa kandidatke za Bosno in Hercegovino, kakršenkoli že bo. Po njegovih besedah obstaja več možnih poti, pri čemer bodo videli, kje bi lahko našli konsenz.

Želi jim dati upanje

Izpostavil je, da ni pomembno, s čim bo zadovoljna Slovenija, ampak da se da signal prebivalcem BiH, da bodo oni zadovoljni, da bodo oni še obdržali upanje, enako kot dajemo upanje v Ukrajini.

»Ker tudi prebivalke in prebivalci BiH niso sami odgovorni za razmere, v katerih so se znašli, tudi oni so bili v vojni že pred dvajsetimi leti in zdaj upanja počasi zmanjkuje,« je poudaril.

Predsednik slovenske vlade je že minuli teden med obiskom v Bruslju napovedal, da bo na svojem prvem vrhu EU podal predlog, da se status kandidatke za članstvo takoj dodeli tudi BiH.

V skladu s predlogom bi morala ta zahodnobalkanska država nato sprejeti zakone, opredeljene v političnem dogovoru, ki so ga politične stranke iz BiH dosegle na pogovorih v Bruslju sredi meseca. To so zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu, zakon o sodiščih, zakon o preprečevanju konflikta interesov ter zakon o javnem naročanju.

A ta predlog ima vsaj zaenkrat bolj malo podpore. Izrecno sta ga po neuradnih informacijah v dneh pred vrhom od drugih članic podprli le Avstrija in Madžarska. Je pa temu naklonjenih še nekaj drugih držav.

Slovenija bo po neuradnih informacijah skušala doseči vsaj, da se pobuda za podelitev statusa kandidatke BiH z določeno časovnico vključi v sklepe vrha, ki se bo sklenil v petek.