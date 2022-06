Fantje iz kvarta

Poletje je nepreklicno tu in z njim tudi glasba TBF, ki so moji prijatelji iz kvarta. Doslej se sicer še nismo srečali, a za kaj takega niti ni bilo potrebe; moj kvart bo vedno njihov kvart, pa četudi se nikoli ne vidimo. Dovolj je, da si zavrtim skladbo ali dve iz njihovega bogatega repertoarja in že smo na isti valovni dolžini. In to dobesedno. Letos sem se sicer malce prodal, kot bi dejali oni; preden sem jih zavrtel na svojih napravah, sem namreč začel serijsko poslušati himno splitskega Hajduka, kluba, ki je že davno prerasel okvire normalnega nogometnega kluba.