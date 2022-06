Kadar koli je prišla na podzemno postajo in čakala na vlak, je slišala svojega soproga. Po njegovi smrti je Margaret vsak dan obiskala najbližjo podzemno postajo Embankment samo zato, da bi slišala glas svojega pokojnega moža. Vsak dan je sedela na klopi postaje in čakala. Glas jo je spomnil na srečna leta, ki sta jih preživela skupaj, obenem pa je s poslušanjem posnetka ohranjala spomin na preminulega moža. Nekega dne pa je železniško podjetje uvedlo standardiziran elektronski posnetek za vse postaje. Posnetka z Oswaldovim glasom ni bilo več. Margaret je pisala na železniško upravo in obljubili so ji, da ji bodo poslali cede s posnetkom glasu njenega pokojnega moža. A zgodba se jih je dotaknila, mnogi so gospo poznali, saj so jo vsak dan videli, kako sedi na klopi podzemne postaje. Zato so ji pripravili presenečenje in na postaji podzemne železnice v bližini njenega doma, na postaji Embankment, ponovno uvedli star sistem s posnetkom glasu Oswalda Laurencea. In Margaret je ponovno vsak dan na klopi postaje in posluša napovedi o odhodih vlakov.