Dolge vroče kolone

Obstaja precejšnja možnost, da ste ta hip v avtomobilu (upamo, da kot sovoznik/sovoznica), ki stoji ali pa se po polžje premika po primorski avtocesti, v upanju, da boste enkrat do večera prišli do svojega ljubega avtokampa v Istri, na Krku ali kjer koli že boste prihodnjih deset do dvajset dni v borovi senci srkali hladno pivo in pekli sardele. Obstaja tudi precejšnja možnost, da je v avtu vroče, da so otroci na zadnjih sedežih tečni kot že dolgo ne, da vaš voznik/voznica benti nad tem, da se prav vedno postavi v napačno kolono, in da ste neizmerno jezni na vse te ljudi, ki so se ravno danes odpravili na počitnice, češ, a niso mogli iti včeraj ali pa konec avgusta. Obstaja precejšnja možnost, da povsem enako razmišlja tudi človek v avtu, ki ga boste zdajle, ko boste to prebrali, pogledali v sosednji koloni. Ste, a ne? No, kakšen izraz ima? Tak kot vi.