Kdo ima prav?

Živeti skladno s svojimi načeli je luksuz, ki si ga le redki lahko privoščijo. Stalno spoznavamo, da živimo v svetu, ki ni skladen z našimi ideali, načeli in vrednotami. V nesmiselni in nemoralni vojni vsak dan umira na desetine, stotine ali celo tisoče nedolžnih. Ukrajinska vojna ogroža prehransko varnost milijonov zlasti v najrevnejših državah sveta, ki so jih kolonializem, hegemonistične in imperialne politike ter izkoriščanje v službi sebičnih in pohlepnih globalnih in lokalnih interesov v preteklosti in danes potisnili na rob ali celo čez njega. Zaradi posledic vojne milijoni v razvitem svetu ob bliskovitem višanju cen drsijo v revščino, hkrati pa vojni dobičkarji v energetskem in oboroževalnem sektorju ter v posameznih »nišnih« sektorjih, ki lahko izkoriščajo situacijo, nesluteno bogatijo in se veselijo svojih monopolnih dobičkov. Vojne in človekovo ravnanje v antropocenu ogrožajo globalni mir, stabilnost, prihodnost ter celo preživetje človeštva in življenja na našem planetu. V takšnih okoliščinah in ob takšnih posledicah moramo premisliti naše ravnanje ter ideale, načela in vrednote, v imenu katerih se dogaja navedeno.