Najboljše gostilne na severu Primorske​

Primorske gostilne in restavracije bomo razdelili na dva dela. Veliko jih je, navsezadnje gre za kraje, ki so Sloveniji dali in še dajejo največ najboljšega. V današnjem članku bomo predstavili severno Primorsko, Vipavsko dolino, Novo Gorico in naprej, Goriška brda, Kobarid … V poletnih mesecih bomo razvrstili tudi primorski jug, kjer so Kras, Brkini, Istra in seveda gostilne na Obali. Tokrat torej k severnemu delu, ki si lasti tudi nekaj izvrstnih mednarodnih ocen in nagrad. Govorimo o pokrajini, ki je bogata z različnimi sestavinami, predvsem z vini, sadjem in zelenjavo, kar seveda usmerja kuhinjo teh krajev, pa naj gre za briške in vipavske turistične kmetije ali pa avtorsko kuhinjo na Zemonu in v Kobaridu. Še vedno je treba reči, da je korona zaustavila tudi razvoj tovrstne dejavnosti, hkrati pa so se v pokoronskih časih cene na tem terenu zelo dvignile. Tudi to dejstvo smo upoštevali pri uvrstitvah.