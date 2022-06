Slava jim​

Že dva meseca je, kar se je vojna za Slovenijo končala in je naša država zavita v komunistično temo in mrak. Komunisti so pred dnevi tudi uradno razglasili oblast, si ob tej priložnosti napovedali dolgo prestolovanje in nemudoma krenili v tradicionalno povojno čiščenje, v katerem naj bi padla vsa sila in vsa nepravda, ki se je med vojno zgrnila nad naš komunistični živelj. Brez boja je tako padla Finančna uprava, kmalu za njo pa še Nacionalni inštitut za javno zdravje, nato sta padla še NPU in policija in celo Franci Matoz je z belo zastavico primahljal ven iz Slabe banke, medtem ko so Uroša Urbanijo prijeli, ko je z Urada za informiranje skušal prebegniti v pisarno generalnega direktorja RTV Slovenija.