Med narodi Kosmeta nikoli ni bilo pravega prijateljstva ​

Osrčje Balkana, območje Kosova in Metohije, že stoletja predstavlja kotel, v katerem je velikokrat hudo zavrelo. Če odmislimo Turke, je do napetosti in nasilja najpogosteje prihajalo med tamkajšnjimi Srbi in Albanci oziroma Arnavti, kot so jih nekoč imenovali. Jedro spora je bilo običajno vprašanje, kateremu od omenjenih narodov zgodovinsko gledano pravzaprav pripada to območje. Albanci, ki se imajo za naslednike Ilirov, so vedno zatrjevali, da so njihovi predniki tu živeli že stoletja pred prihodom prvih Slovanov, medtem ko je Srbom po tistem, ko so v bitkah pod vodstvom Štefana Nemanjića leta 1208 s Kosova pregnali Bizantince, ta pokrajina predstavljala kulturno, versko in politično srce srbstva.