Zavezništvo z javnimi službami

Nadaljevanje novinarske stavke na RTV Slovenija je bilo v ponedeljek ukleščeno v primež. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je s posegom v oddaje in s prepovedjo objave prispevkov preprečil, da bi novinarji - kljub stavki - ustvarjali kakovosten program. Več možnosti za to so imeli pred mesecem dni, na prvi stavkovni dan.