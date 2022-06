Kot poročajo na spletni strani Priče sa dušom (www.pricesadusom.com), so sestre Maksić znanje o naravi in sobivanju z naravo dobile od staršev. Kot deklice so se naučile prepoznavati, nabirati in shraniti čajnice, največkrat po babičinem receptu. »Naš dedek in babica sta se ukvarjala s poljedelstvom in živinorejo, zato smo vsako leto trdo delali, da smo za zimo pripravili hrano za živino. Poleg tega smo nabirali slive za žganje, gobe, sadili smo krompir in grabili seno,« se spominjajo sestre Maksić. V Šumati Trnici so njihovi travniki, gozdovi in njihova hišica, zato je pred časom padla odločitev in neprecenljivo znanje o naravi so začele unovčevati. Registrirale so kmetijo in se najprej lotile sušenja gob, v ponudbi pa so imele kmalu tudi več kot dvajset vrst čajev, pripravljajo želodovo kavo, med, glogov kečap, »sremuš« pesto, gobovo marmelado, reishi gobove kapljice … Vesna je zadolžena za prodajo, instagram marketing, komunikacijo s strankami. Dragana se večinoma ukvarja s pakiranjem in pošiljanjem paketov, Andrijana pa z zbiranjem surovin in končno predelavo. Tri sestre so trenutno med najuspešnejšimi podjetnicami v Srbiji.