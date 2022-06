Življenje v revščini in peklu depresije

Danes je eden najbolje plačanih igralcev na svetu, a so bili začetki kariere vse prej kot prijazni in lepi – Daniel Craig je pred kratkim dopolnil 54 let, njegova življenjska zgodba pa je kot film. Vedno si je želel postati igralec in pri 14 letih je začel igrati v srednješolski produkciji. Igranje ga je vse bolj zanimalo, vse manj pa šola, zato jo je pri 16 letih pustil.